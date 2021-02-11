В Самару придет потепление и снегопад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«КП-Самара» выяснила, какая погода ждет жителей Самарской области в этот четверг, 11 февраля. По прогнозам синоптиков, аномально холодная погода начала отступать. Местами в регионе пойдет умеренный снег.

В четверг, 11 февраля, погода будет облачной, ожидается выпадение осадков в виде небольшого, местами умеренного снега. Температура воздуха днем в Самара будет колебаться в пределах -7…-9 градусов, ночью до -18 градусов.

С начала февраля погода в Самарской области преподнесла уже массу сюпризов. В начале месяца жители Самары были удивлены плюсовым показателям на термометре, а через несколько дней ударили морозы до -31 градуса. Из-за резких перепадов температур регион сковал стойкий гололед. Ранее «Комсомолка» показывала, как выглядят дороги в малых селах Самаркой области. Местные жители сравнивают их с ледяными аттракционами и не всегда с первого раза получается забраться на автомобиле даже на небольшую возвышенность.