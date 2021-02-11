Двое спасены, двое в больнице: в Самарской области сгорел частный дом на станции Звезда

8 человек тушили пожар в частном доме в Безенчукском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром, 10 февраля, в одном из частных домов на станции Звезда в Самарской области произошел пожар. По данным ГУ МЧС по Самарской области, горел частный дом на площади 100 квадратных метров.

- Сообщение о пожаре по адресу: Безенчукский район, станция Звезда, улица Победы, 4 поступило в 5 часов 50 минут. К месту происшествия были направлены пожарные в составе 8 человек и 3 единиц спецтехники, - рассказали в пресс0службе регионального МЧС.

Из горящего дома были спасены 2 человека, еще двое получили травмы и были госпитализированы в больницу. Возгорание удалось ликвидировать спустя 1 час 15 минут.