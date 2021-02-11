«Пирамиды позора» вернулись: в Самаре продолжили напоминать жителям о долгах за воду

Многотонные пирамиды напоминают жителям о неоплаченных долгах по коммуналке Фото: РКС-Самара

Пирамиду должника, и как её называют в народе «Пирамида позора», придумали в компании РКС-Самара еще в 2018 году. С помощью таких нестандартных практик, коммунальщики напоминают должникам о просроченных платежах за воду и канализацию. В период действия моратория, в период пандемии и самоизоляции в 2020 году, компания РКС приостановила установку пирамид у домов должников. В новом 2021 году эту практику решили возобновить.

- С начала года уже установлено 10 пирамид около домов недобросовестных плательщиков в поселке Зубчаниновка. Все десять домов, в общей сложности, накопили долгов за воду на сумму 449 938 рублей, - рассказали в компании РКС-Самара.

Коммунальщики устанавливают «пирамиды позора» рядом с теми домами, жильцы которых имеют долг за водоснабжение свыше 15 тысяч рублей. Кроме того, злостные неплательщики, игнорируют уведомления компании и скрываются от инспекторов РКС-Самара.