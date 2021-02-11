Самарцам рассказали, как сэкономить на отправке посылок

Кирилл Макаров часто отправляет посылки, для этого традиционно пользуется услугами почты

Самарцам рассказали, как можно сэкономить время и деньги при отправке посылок. Почта России в январе 2021 года запустила программу для тех, кто часто отправляет оплаченные через сайт или мобильное приложение посылки. Воспользоваться системой накопления бонусов могут физические лица. После приема в отделении оплаченной посылки на счет поступает 5% бонусов. Ими можно частично оплатить следующую онлайн-посылку.

- Отправка посылок — популярная услуга Почты России, поэтому мы решили начать развитие бонусной программы именно с неё. Ежемесячно число посылок, оформленных и оплаченных нашими клиентами онлайн, растёт в среднем на 15%, - отметил директор по маркетингу и развитию продуктов АО «Почта России» Артём Стёпин.

Самарская область стала одним из отделений, где работает такая программа. Напомним, что сейчас оформить отправление можно и онлайн, без очереди. В 2020 году самарцы воспользовались онлайн записью в отделения почтовой связи 12 000 раз