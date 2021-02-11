Ученые Самары разработали систему оценки тяжести поражения легких у больных коронавирусом

В Клиниках медуниверситета тестируют систему для оценки тяжести поражения легких на КТ_снимках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В институте инновационного развития СамГМУ разработали систему автоматической оценки тяжести поражения легких у пациентов с коронавирусом. Самарские ученые разрабатывали систему на протяжении полугода, и сейчас технология вышла на этап тестирования. По словам разработчиков, система позволит не только повысить качество оценки состояния пациента, но и существенно сократить время на обработку данных.

Пользоваться данной системой довольно просто, её можно установить на любой компьютер врача. Нейронная сеть с точностью до 91.92% обрабатывает полученные данные о пациенте, тем самым помогая врачу принять решение.

- Все врачи по-разному оценивают поражения легких, поэтому чтобы объективно рассчитать процент поражения, мы обратились за помощью к искусственному интеллекту, - рассказали самарские ученые.

Чтобы получить результат, системе потребуется не более 10 минут, после чего врач получит отчет по исследованию и поставит диагноз. В настоящее время систему тестируют в Клиниках СамГМУ, искусственный интеллект анализирует снимки КТ. В дальнейшем ученые планируют расширить функционал системы и добавить работу на рентгене.