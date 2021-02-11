В Самарской области экс-полицейскую могут привлечь к ответственности за фальсификацию материалов проверки по ДТП

16-летний мальчик попал в больницу с тяжелыми травмами, а женщина написала, что он просто упал с велосипеда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольге Михайловне 46 лет, в январе этого года она вышла на пенсию по выслуге лет. До этого женщина два десятка лет проработала в органах внутренних дел. Однако сейчас она неожиданно сама попала под уголовное преследование. Ольгу Михайловну подозревают в фальсификации материалов проверки по ДТП, ей грозит крупный штраф или даже реальное лишение свободы.

- ДТП произошло в июне 2020 года, в больницу с тяжелыми травмами головы попал 16-летний паренек, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в следствии. – Ольга Михайловна вынесла отказ в возбуждении уголовного дела на основании протокола об осмотре места происшествия и опроса матери подростка, из которых следует, что он просто упал с велосипеда. Но мы предполагаем, что все было не так.

Позже следователи выяснят: мальчик ехал на мотоцикле, не имея водительских прав, и столкнулся с легковым автомобилем под управлением 20-летней студентки. Более того, предположительно, именно девушка должна была уступить дорогу мотоциклу, но не успела среагировать вовремя.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются коллеги Ольги Михайловны. А в отношении нее самой в одном из подразделений регионального Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Следствие предполагает, что женщина просто не хотела "заморачиваться", поэтому сочинила протокол осмотра места происшествия и опрос матери подростка, не выходя из служебного кабинета. За это, если ее вина будет доказана, ей грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 4 лет.