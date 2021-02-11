В Самарской области с начала месяца ежедневно фиксируют по три сотни новых заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области коронавирус подтвердился у 301 местного жителя. Всего в регион с начала пандемии коронавирусом заболели 43 613 человек.

Из общего числа на сегодняшний день 40 099 пациентов успешно справились с опасным вирусным заболеванием. За минувшие сутки диагноз был снят у 263 человек.

В Самарской области уже на протяжении трех дней фиксируют по десять смертей, среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. 11 февраля, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в Самарской области скончались еще 10 человек. Таким образом, общее количество заболевших достигло отметки 873 летальных случая.