На заключительный зимний сбор "Крыльев Советов" отправились 26 футболистов

"Крылья" отправились на заключительный зимний сбор

Самарские "Крылья Советов" отправились на заключительный, третий зимний сбор. В Турцию оправились 26 футболистов.

С командой будут тренироваться защитник молодежной сборной Белоруссии Дмитрий Прищепа и нападающий Никита Хлусов, который с 2018 года выступает за "Ленинградец".

Третий сбор продлится до 20 февраля, команда сыграет четыре матча. Первые два пройдут уже в пятницу. Утром "Крылья" встретятся с карагандинским "Шахтером", вечером сыграют с боснийским "Борацем".

Уже 22 февраля "Крылья" сыграют с "Химками" из Московской области в 1/8 финала Кубка России. Весенняя часть сезона ФНЛ возобновится для самарцев 27 февраля выездным матчем с "Нижним Новгородом".