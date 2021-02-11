Студенты СамГУПС заняли призовые места на слете «Студенческий профсоюзный лидер РОСПРОФЖЕЛ – 2021»

Фото пресс-службы СамГУПС

Команда первичной профсоюзной организации студентов СамГУПС заняла 3 место в командном зачете на конкурсе XVII Общесетевого слёта «Студенческий профсоюзный лидер РОСПРОФЖЕЛ – 2021». Кроме того, делегация СамГУПС выиграла конкурс визиток команд, а председатель ФПО на факультете «Подвижной состав и путевые машины» Иван Косяк в интеллектуальном конкурсе по итогам всех этапов стал вторым.

Слёт проходил в онлайн-режиме с 5 по 7 февраля с участием делегатов всех девяти железнодорожных вузов. Каждой делегации предстояло в короткий срок подготовить ряд творческих номеров: видео-визитку делегации, гимн слёта, видео-визитку финалиста, видео болельщиков финалиста и запись видео на флаговое шоу.

Открылся слёт 5 февраля. Вслед за приветствием от руководства РОСПРОФЖЕЛ и ОАО «РЖД» последовал онлайн-парад команд-участников и образовательный блок. Направления образовательной программы были разнообразными: «Базовые навыки работы с графическими редакторами для использования в работе ППО», «Правила ведения переговоров и конфликтология», «Голос. Речь. Публичные выступления», «Работа с Гугл-документами и обменом документов онлайн», «Работа с пакетом программ Microsoft», «Техники осознанности для эффективного развития личности и компетенций». Кстати, пригласить к образовательной части можно было до 80 профсоюзных активистов, за каждого делегация получала 20 баллов в командный зачет.

Второй день слета был посвящен изучению себя – «Индивидуальные компетенции эффективного профсоюзного лидера». Кроме того, прошел квиз для остроумных. Третий день был наполнен полезными мастер-классами, направленными на развитие различных компетенций. В этот же день состоялся открытый микрофон с руководством РОСПРОФЖЕЛ. Но самое главное – это финал конкурса, на котором выступал председатель ФПО на факультете «Подвижной состав и путевые машины» Иван Косяк. Он блестяще продемонстрировал себя как на интеллектуальном конкурсе, так и на дебатах и конкурсе ситуаций.

Во время торжественного закрытия слета каждая делегация представила свой творческий номер.