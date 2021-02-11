Самарцам расскажут о геноциде во время Великой Отечественной войны

Выставку уже посетили юнармейцы, кадеты и студенты

8 февраля в Самаре в ОДО открылась выставка уникальных архивных документов «Без срока давности», которая рассказывает о геноциде нацистов против мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. Выставка приурочена к 75-летию произнесения обвинительной речи Романа Руденко Международном военном трибунале в Нюрнберге, из которой весь мир узнал о зверствах нацистов на оккупированной территории. Аналогичная выставка сейчас работает в 65 регионах России.

- К нам неоднократно обращались жители с просьбой поработать на местах массовой гибели гражданского населения, пострадавшего от рук нацистов во время оккупации, - рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ делам молодежи, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева. - Мы обратили внимание на то, как мало молодежь знает о преступлениях нацистов, о программе "Генеральный план Ост" по закреплению господства Третьего рейха в Восточной Европе. В ней был прописан геноцид русского народа во время оккупации и после захвата СССР. Мы подготовили проект, обратились к Президенту нашей страны и получили поддержку. Так появился проект «Без срока давности».

В общей сложности в рамках проекта только на региональном уровне выявили и систематизировали около семи тысяч архивных документов. Все они свидетельствуют о преступлениях нацистов на оккупированной территории.

За первые дни работы выставки здесь уже побывали студенты, юнармейцы, кадеты, участники студенческих поисковых отрядов. Экспозиция в ОДО продлится до 23 февраля.