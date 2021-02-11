Жителей Тольятти объединяют в Советы собственников помещений для решения проблем ЖКХ

Работа Совета будет осуществляться в режиме совместного диалога

В Самарской области создаются Советы собственников жилых и нежилых помещений, на которых местные жители смогут решать проблемы ЖКХ. Инициатором данных площадок стала партия «Единая Россия», депутаты которой готовы помогать людям добиться решения через профильные министерства и представителей ресурсоснабжающих организаций.

Первое заседание Совета собственников помещений прошло в Тольятти. В нем приняли участие председатели ТОСов, старшие по домам и просто инициативные, неравнодушные к коммунальным проблемам люди.

По словам секретаря регионального отделения партии «Едина Россия» Дмитрия Холина, работа данных площадок позволит усилить активность жителей в участии в программах по созданию комфортной городской среды.

- Мы с удовольствием будем поддерживать их и, я уверен, что вместе у нас получится сделать очень многое в этом направлении, - сказал Холин на первом Совете в Тольятти.

По мнению депутата самарской губдумы Дениса Волкова, необходимость повышения ЖКХ-грамотности населения в Автозаводском районе Тольятти назрела давно.

- В Автозаводском районе Тольятти порядка полутора тысяч домов и не все старшие по домам знают, как работать с управляющей компанией, как благоустроить территорию, как проверить сметы. Я надеюсь, что люди будут активно участвовать в деятельности Советов собственников жилых помещений, - сказал зампредседателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды депутат Денис Волков.

Депутат отметил, что данная площадка нужна, в том числе для того, чтобы привлечь и фонд капремонта, и ГЖИ, и представителей УК.

- У нас есть недобросовестные управляющие компании, есть случаи, когда дом не может сменить обслуживающую организацию, потому что жителям не дают это сделать. В том числе и такие вопросы мы будем обсуждать на встречах, которые будут проводиться раз в месяц, - отметил Волков.

Депутат, в свою очередь, пообещал привлекать на площадки профильные министерства, представителей ресурсоснабжающих организаций, чтобы оперативно решать наболевшие коммунальные вопросы.