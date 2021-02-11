Пожарные тушат склад с восточными сладостями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 11 февраля, в Самаре произошел крупный пожар на складе по фасовке восточных сладостей в Кировском районе. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

В МЧС в 14:20 поступило сообщение о пожаре на улице Дальневосточной. Пожарные прибыли по повышенному рангу вызова. Горит склад на площади в 200 кв. метров. Сообщается, что частично обрушилась кровля на площади в 100 кв. метров.

Ликвидация пожара продолжается, на месте работают 106 человек и 31 единица техники. Погибших и пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что в Безенчукском районе горел частный дом, на пожаре пострадали два человека.