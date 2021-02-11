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Самарскому госпиталю ветеранов войн, где лечат от коронавируса, передали рециркуляторы

Оборудование произведено в Ульяновском конструкторском бюро приборостроения
Сергей ЧЕРНЫХ
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Самарскому госпиталю ветеранов войн передали 20 бактерицидных ультрафиолетовых воздухоочистителей

Самарскому госпиталю ветеранов войн передали 20 бактерицидных ультрафиолетовых воздухоочистителей

Самарскому областному клиническому госпиталю ветеранов войн передали 20 бактерицидных ультрафиолетовых воздухоочистителей, произведенных в Ульяновском конструкторском бюро приборостроения. Помощь медучреждению оказал депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев.

Во время пандемии госпиталь был перепрофилирован для работы с пациентами с коронавирусом. Сейчас в госпитале развернуто 240 коек для пациентов с коронавирусом. Депутат фракции "Единой России" Владимир Гутенев встретился с сотрудниками и пациентами госпиталя. Он поблагодарил коллектив за напряженную работу и вручил медицинским работникам благодарственные письма от Государственной Думы. Также он подарил коллективу госпиталя набор для русского чаепития, включающий самовар и тульский пряник.

"В условиях пандемии российские предприятия оборонно-промышленного комплекса смогли быстро переориентировать часть мощностей на производство продукции медицинского назначения. Это отвечает стратегической задаче по диверсификации, поставленной руководством страны перед отечественным сектором ОПК", - сказал Гутенев.