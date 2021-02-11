Самарскому госпиталю ветеранов войн, где лечат от коронавируса, передали рециркуляторы

Самарскому госпиталю ветеранов войн передали 20 бактерицидных ультрафиолетовых воздухоочистителей

Самарскому областному клиническому госпиталю ветеранов войн передали 20 бактерицидных ультрафиолетовых воздухоочистителей, произведенных в Ульяновском конструкторском бюро приборостроения. Помощь медучреждению оказал депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев.

Во время пандемии госпиталь был перепрофилирован для работы с пациентами с коронавирусом. Сейчас в госпитале развернуто 240 коек для пациентов с коронавирусом. Депутат фракции "Единой России" Владимир Гутенев встретился с сотрудниками и пациентами госпиталя. Он поблагодарил коллектив за напряженную работу и вручил медицинским работникам благодарственные письма от Государственной Думы. Также он подарил коллективу госпиталя набор для русского чаепития, включающий самовар и тульский пряник.

"В условиях пандемии российские предприятия оборонно-промышленного комплекса смогли быстро переориентировать часть мощностей на производство продукции медицинского назначения. Это отвечает стратегической задаче по диверсификации, поставленной руководством страны перед отечественным сектором ОПК", - сказал Гутенев.