Места в детских садах Самары распределят 12 февраля

Новая волна распределений в детские сады стартует 12 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 12 февраля стартует новая волна распределений в муниципальные детские сады. Традиционно распределение свободных мест будет проходить в автоматизированном режиме. Об этом рассказали в департаменте образования Самары.

Сегодня, 11 февраля, родители должны проверить поданные данные на наличие неточностей и ошибок. Правильность информации может гарантировать получение места в бюджетном учреждении. В том случае, если в заявлении обнаружена ошибка, необходимо обратиться в МФЦ, чтобы откорректировать заявление.

Чтобы узнать зачислен ли ребенок в дошкольное учреждение, необходимо проверить статус своего заявления на Портале образовательных услуг. Кроме того, родителей оповестят о зачислении сами сотрудники выбранного детского сада.