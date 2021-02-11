В 2021 году в Кинеле благоустроят парк на Крымском озере

Дмитрий Азаров поблагодарил жителей Кинеля за активное участие в жизни своего города Фото: СОЦСЕТИ

Уже весной 2021 года в Кинеле стартуют работы по благоустройству парка на Крымском озере. Проектная документация готова, и в ближайшее время будут объявлены торги для поиска тех, кто займется приведением территории в порядок.

Водоемы облагораживают в рамках программы "Кинель - город чистых озер". Так, один из самых долгожданных проектов – благоустройство сквера и набережной озера Ладное – был реализован в прошлом году. Здесь сделали тротуары, велодорожки, сцену, павильоны и пешеходный мост через озеро, который пользуется у людей большой популярностью.

Сегодня в городе побывал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он уверен - обновление общественных пространств будет продолжено. В 2020 году Кинель стал победителем в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря этой победе уже в этом году будет благоустроен "Парк на озере Крымское". Сейчас водоем в заброшенном состоянии, и горожане хотят свое большое озеро возродить.

- У вас очень хорошо получается реализовывать проекты. Пусть теперь с вас берет пример молодое поколение кинельцев. Сейчас начнется жилищное строительство здесь в городе, уверен, количество молодежи и детей будет прибавляться, – заявил Дмитрий Азаров на встрече с жителями.

По словам мэра Кинеля Владимира Чихирева, на озере сделают сцену, воркаут-зону, символ Севастополя - маяк, который станет смотровой площадкой. Тут же появится фонтан в видео корабля с парусами. На работы уже заложено 99 млн рублей.

- Есть у Кинеля долгосрочная стратегия развития, которая в 2019 году стала лучшей в России. И уже есть результаты – в жизнь воплощается то, что было задумано вместе с жителями. Так должно быть Всегда. Когда вместе с людьми идеи разрабатываешь, а потом проявляешь настойчивость, профессионализм во время реализации, есть результат. А люди всегда подскажут и помогут, – отметил в свою очередь глава региона.