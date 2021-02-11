Появилось видео пожара на складе восточных сладостей

В Самаре горит склад с восточными сладостями. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре появилось видео пожара на складе с восточными сладостями.

Пожар произошел в четверг, 11 февраля. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 14:20. По последним данным, горит помещение на площади в 200 кв. метров, частично обрушилась кровля на площади в 100 кв. метров.

Сейчас на месте работают 121 человек личного состава и 41 единица техники. Известно, что погибших и пострадавших на пожаре не было. О причинах пожара в настоящее время не сообщается.

Ранее в Безенчукском районе горел частный дом, на пожаре пострадали два человека.