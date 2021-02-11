На крупном пожаре на складе в Самаре обрушилась кровля на площади в 500 кв. метров

Пожарные продолжают ликвидировать возгорание на складе. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

На крупном пожаре на складе восточных сладостей в Самаре обрушилась кровля на площади в 500 кв. метров. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар произошел в Кировском районе в четверг, 11 февраля. По последним данным, площадь пожара составляет 100 кв. метров. На месте работают 121 человек личного состава и 41 единица техники.

Ликвидация пожара в настоящее время продолжается. По имеющимся данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Безенчукском районе горел частный дом, на пожаре пострадали два человека.