Самарцы смогут проголосовать за проекты благоустройства онлайн

В Самаре пространства для благоустройства выберут онлайн

В этом году голосовать за объекты для благоустройства жители Самары смогут онлайн. Специальную платформу для этого разработает АНО «Диалог Регионы», организация уже запустила Центры управления регионами(ЦУР) и систему мониторинга сообщений в соцсетях «Инцидент Менеджмент». На платформе можно будет посмотреть, какие объекты предлагают благоустроить в различных городах страны. Голосование пройдет в течение месяца с 26 апреля. На основании его результатов специалисты сформируют список общественных пространств для благоустройства.

- Мы хотим сделать так, чтобы платформа стала единой базой знаний для всей страны. По сути, это будет архив, в котором можно будет посмотреть, что было сделано, что будет, как идет этот процесс», — рассказал генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский.

Платформа будет единой для всей страны: зарегистрироваться можно с помощью портала Госуслуг, через соцсети либо по номеру телефона. Сделать свой выбор смогут все жители России в возрасте о 14 лет.

Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая. Платформа – доступна для всех, гарантирует прозрачный выбор территорий, а также обмен данных с существующими региональными платформами.

Напомним, что всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стартовал в 2018 году.