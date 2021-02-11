Крупный пожар на складе восточных сладостей в Самаре ликвидирован

В Самаре тушили пожар на складе с восточными сладостями. Фото - ГУ МЧС по Самарской области

В Самаре ликвидирован крупный пожар на складе восточных сладостей. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар произошел в четверг, 11 февраля, на улице Дальневосточной. Сообщение о пожаре поступило в 14:20. Пожарные выехали по повышенному рангу вызова. В 16:05 огонь был локализован на площади в 100 кв. метров. Произошло частичное обрушение кровли на площади в 500 кв. метров.

На месте работали 121 человек личного состава и 41 единица техники. Ликвидировать пожар удалось в 19:02.

В настоящее время выясняется, что могло стать причиной пожара, высказывалась версия, что взорвались баллоны с газом.