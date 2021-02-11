В Самаре после крупного пожара на складе восточных сладостей задержан предприниматель

В результате крупного пожара на складе погибли молодая женщина. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре после пожара на складе восточных сладостей задержан предприниматель. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Крупный пожар произошел в Кировском районе в четверг, 11 февраля. Во время пожара обрушилась кровля здания на площади в 500 кв. метров. По версии следствия, взорвался газовый баллон, после обрушилось помещение, в результате чего погибла 31-летняя женщина.

Задержан предприниматель, который приобрел газовый баллон для использования сотрудниками, работающими на фасовке сладостей, в быту.

По факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. В случае, если вина предпринимателя будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.