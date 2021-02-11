Самарский бизнесмен Владимир Аветисян покинул «Роснано»

Владимир Аветисян покинул «Роснано»

Самарский бизнесмен Владимир Аветисян покинул пост заместителя председателя правления «Роснано». Об этом «КП-Самара» рассказал его представитель Владимир Кострюков.

По его словам, Аветисян сам решил покинуть «Роснано», поскольку считает, что все поставленные перед ним задачи выполнены.

Аветисян занимает пост президента федерации баскетбола Самарской области, является членом бюро центрального совета Союза машиностроителей России.

Аветисян также является лидером музыкальной группы «D’Black Blues Orchestra». Бизнесмен известный поклонник творчества британского рок-музыканта Эрика Клэптона, ранее сообщалось, что он на аукционах приобретал гитары знаменитого англичанина.