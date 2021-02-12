В Самарской области потеплеет и пройдут дожди

В Самаре в субботу потеплеет, а в воскресенье вновь будут морозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни ожидается потепление и возможны дожди. Об этом говорится в сообщении Приволжского УГМС.

По данным синоптиков, в пятницу, 12 февраля, по области будет от 0 до -5 градусов. В Самаре и Тольятти осадков не ожидается, но по региону возможен мокрый снег.

В субботу еще немного потеплеет и будет плюсовая температура – возможно до +2 градусов. По области ожидается мокрый снег и дожди, местами туман.

Снова похолодает в воскресенье, 14 февраля, когда температура по области понизится до -11 градусов.