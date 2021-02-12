Жителей Самары с долгами хотят защитить от списания 50% доходов

Часто должники и так получают в качестве пенсии или зарплаты сумму, равную прожиточному минимуму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Единая Россия" внесла в думу законопроект о зищате доходов должников от излишних списаний. Депутаты подчеркнули, что сейчас в счет погашения задолженностей может списываться до 50% доходов человека. В итоге пенсионеры и люди, живущие за чертой бедности и получающие зарплату на уровне МРОТ, вовсе остаются без средств к существованию.

- Человек, попавший в сложную ситуацию из-за долгов, сможет определить один счет, на котором будет гарантированно сохраняться минимальный доход. Никто не арестует эти суммы, и это правильно, - прокомментировал инициативу партии руководитель фракции «Единой России» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

После принятия закона будет возможность добиться того, чтобы абсолютно все граждане России имели доход не ниже величины прожиточного минимума,