В Самарской области разработают экостандарт для промышленных предприятий

В Самаре обсудили экологический стандарт

В Самаре активисты начали работу над созданием экологического стандарта - этот вопрос стал центральной темой повестки собрания реготделения федерального проекта "Единой России" "Чистая страна". Такой документ предложил депутат Самарской губдумы и председатель отделения Денис Волков во время встречи с губернатором Дмитрием Азаровым. Идею о создании "экологического кодекса" для предприятий глава региона поддержал и Денис Волков возглавил проектный офис при Думе по разработке документа.

- Мы привлечем к разработке технического задания регионального экологического стандарта научное сообщество, общественников, бизнес-структуры. Это очень важно, поскольку экостандарт является добровольным договором об охране окружающей среды между обществом, властью и бизнесом. И нужно, чтобы все стороны этого договора принимали участие в его разработке, - подчеркнул Денис Волков.

Он отметил, что работа над документом будет вестись до 1 июня, затем его презентуют на экологическом совете при губернаторе. Уже летом предприятиям собираются предложить подписать экостнадарт.

На сегодняшний день ряд предприятий выразили готовность включиться в работу: это «КуйбышевАзот», «Акрон-холдинг» и многие другие. Буквально на днях вышел указ президента Владимира Путина о необходимости разработки новых, адаптированных подходов к сохранению экологии, а также о квотировании выбросов – все это будет учитываться при разработке документа, - отметил Денис Волков.

"Экологический кодекс" будут разрабатывать поэтапно: сначала займутся защитой атмосферного воздуха, затем другими направлениями.