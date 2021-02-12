Пять человек эвакуировали с пожара в жилом доме в Тольятти

В Тольятти тушили пожар в жилом доме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в жилом доме произошел пожар, в результате которого эвакуировали пять человек. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в четверг, 11 февраля, в 16:37. Пожарные выехали по повышенному рангу вызова. Прибыв на место, они установили, что горят домашние вещи на площади в 10 кв. метров. Ликвидировать возгорание удалось в 16:57.

В результате случившегося погибших и пострадавших не было. На месте работали 22 человека личного состава и семь единиц техники.

Ранее в Самаре произошел крупный пожар на складе восточных сладостей, в результате которого погибла молодая женщина.