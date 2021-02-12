Самарцы во время пандемии стали чаще брать в аренду игровые приставки

Самарцы стали чаще брать в аренду игровые приставки

Самарцы во время пандемии в 2020-м году стали чаще брать в аренду игровые приставки и разные гаджеты, выяснили эксперты «Авито Услуги».

Спрос на аренду разной электронной аудио- и видеотехники вырос в целом на 34%. Чаще всего жители города предпочитали брать в аренду игровые приставки. На сайте объявлений отмечают, что количество запросов об аренде приставок увеличилось на 173%. При этом объявлений о сдаче в аренду стало больше на 133%.

Популярны были и компьютерные аксессуары. В Самаре чаще искали очки и шлемы виртуальной реальности. Много объявлений об аренде аудио- и видеотехники. Самые востребованные гаджеты в этой категории — микронаушники. А вот второе и третье место по количеству поисковых запросов заняли устройства для организации домашнего кинотеатра — проекторы и колонки.

Как отметил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков, потребители особенно интересовались арендой гаджетов в период локдауна, когда хотелось разнообразить досуг, а привычные развлечения были недоступны. «При этом набирает популярность тренд на осознанное потребление — понимая, что с возвращением к привычному ритму жизни, гаджеты станут гораздо менее востребованными, россияне берут их в аренду», — рассказал Чулков.