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Коронавирус Covid-19

Самоизоляцию для граждан старше 65 лет продлили в Самарской области

Среди жителей региона старшего возраста больше всего смертельных случаев от коронавируса
Вячеслав СОРОКИН
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Пенсионерам на самоизоляции можно ходить за продуктами

Пенсионерам на самоизоляции можно ходить за продуктами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте регионального правительства.

При этом жителям региона старшего возраста не запрещено ходить за продуктами, в поликлиники, гулять с домашними животными и заниматься спортом на свежем воздухе.

Ограничения снимать пока не планируют, поскольку фиксируют рост заражения среди пожилых граждан, а больше всего летальных случаев от коронавируса тоже происходит среди пенсионеров.

В Самарской области коронавирусом с начала пандемии заразились 43 613 человек. Из них выздоровели 40 099, умерли 873 заразившихся.