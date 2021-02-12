«Крылья Советов» выиграли серебряные медали на турнире в Москве

Юные футболисты остановились в шаге от золотых медалей. Фото: kc-academy.ru.

Юные футболисты «Крыльев Советов» 2012 года рождения завоевали серебряные медали турнира «Ворошиловские стрелки – 2021», который проходил в Москве. Подопечные Максима Рябцова дважды заняли первое место в групповом этапе, в полуфинале обыграли «Краснодар» 4:3 и только в финале уступили «Локомотиву» по пенальти.

- Финальный матч получился драматичным. По ходу почти всего поединка «КС» были в роли догоняющих. «Локомотив-белые» выглядел свежее, имел несколько хороших возможностей увеличить счет, однако на последних минутах встречи наши парни подловили «железнодорожников» на контратаке и реализовали свой момент. 1:1 в основное время матча. Выяснять, кому достанется кубок, предстояло по пенальти. Там, к сожалению, наши соперники оказались на один удар точнее. 2:3 в серии послематчевых одиннадцатиметровых и заслуженное серебро с оттенком золота для «КС»-2012, - рассказали в пресс-службе академии «Крыльев Советов».