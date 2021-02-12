Подросткам в Самарской области продлили запрет на посещение ТЦ без взрослых

Подросткам по-прежнему нельзя ходить в торговые центры без взрослых Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области продлили запрет на посещение торговых центров несовершеннолетних. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте регионального правительства.

Запрет продолжит действие до 28 февраля. До этого момента подростки смогут ходить в крупные торговые центры только со своими родителями или законными представителями, в противном случае, их будут выпроваживать из магазинов. За игнорирование запрета возможно и административное наказание в отношении как самих нарушителей, так и и родителей.

Ранее сообщалось о продлении самоизоляции для пожилых граждан старше 65 лет.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 43 613 человек, из них выздоровели 40 099, умерли 873 заразившихся.