В Самаре возбудили уголовное дело на бизнесмена, из-за которого при взрыве на складе погибла девушка

Из-за взрыва на складе произошло обрушение Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре следователи продолжают разбираться в обстоятельствах ЧП, которое 11 февраля произошло на складе восточных сладостей на улице Дальневосточной. Вчера днем там произошел взрыв газового баллона, из-за чего начался пожар, и погибла 31-летняя девушка. В ее смерти сейчас подозревают работодателя.

- Предприниматель приобрел баллон, который использовался в быту сотрудниками, осуществляющими работы по фасовке продуктов. 11 числа, примерно в 14:00, он детонировал, произошло обрушение склада, в результате чего одна из сотрудниц погибла, - делятся своей версией в СУ СК России по Самарской области.

На бизнесмена возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли за собой смерть человека. Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будут избирать меру пресечения.