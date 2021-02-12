В Самаркой области четвертый день подряд по 10 умерших от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки зафиксировали 300 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе ежедневно фиксируется большое количество заразившихся, из-за чего продлили ограничения. В частности, на самоизоляции продолжают находиться граждане старше 65 лет, а подросткам запрещено ходить в торговые центры без взрослых.

Всего с начала пандемии в Самарской области заболели 43 913 человек, из них вылечились 40 360, в том числе, 261 - за прошедшие сутки.

В регионе снова 10 умерших - такое количество летальных случаев фиксируют четвертый день подряд. Всего умерли 883 человека.

В целом по стране 15 089 новых случаев заражения, с начала пандемии заразились более 4 млн человек.