Скульптура Бабы Яги появится в Самаре

Скульптуру Бабы Яги установят в Самаре в рамках международного арт-проекта BY (BABA YAGA). Об этом «КП-Самара» рассказали организаторы проекта.

Авторы проекта ставят целью сохранить и развить русскую культуру, а также показать все ее богатство иностранцам. Скульптура появится в парке Гагарина, ее открытие состоится в субботу, 13 февраля, в 13:00. «Бабушка» расположится на одной из лавочек в парке. Для всех, кто придет на открытие, подготовили небольшие подарки, а позитивное настроение призваны дополнительно создавать рыжие коты – традиционные спутники Бабы Яги.

Аналогичные скульптуры ранее поставили в нескольких российских городах – Екатеринбурге, Уфе и Челябинске. Также Баба Яга появилась в Дубае, Майами и Лондоне. В этих городах сказочный персонаж сидит на лавке и становится новой достопримечательностью – с ней фотографируются местные жители и туристы, рождаются новые приметы. Так, ей можно потереть нос, чтобы день прошел удачно. Как подчеркивают организаторы, в современном мире Баба Яга не злая колдунья, строящая козни, а добрая жизнерадостная бабушка, которую отличают задор и энергичность.

Как отмечают организаторы, несмотря на то, что все «бабушки» в разных городах и странах очень похожи, они, вместе с тем, отличаются друг от друга. Так, в Майами скульптура красного цвета, в Дубае – белого, а в России – в бронзе, что, считают авторы проекта, отражает стойкость русского характера.