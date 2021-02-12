Тольяттинский «Акрон» уступил «Уралу» 0:1 в контрольном матче

«Акрон» впервые сыграл с основной командой «Урала». Фото: ФК «Урал».

Тольяттинский «Акрон», который выступает в ФНЛ, уступил в контрольной игре представителю Премьер-лиги «Уралу». Матч с екатеринбургским клубом прошел в Турции и завершился со счетом 0:1. Единственный гол на счету Даниэля Мишкича.

Напомним, это третий матч «Акрона» на второй части сбора в Турции. Ранее тольяттинцы сыграли вничью с польским клубом «Видзев» 1:1 и разгромили латвийскую «Валмиеру» 6:1.

Следующий товарищеский поединок «Акрон» проведет в субботу, 13 февраля, против латвийской команды РФШ, которая в прошлом сезоне финишировала на втором месте в национальном первенстве.