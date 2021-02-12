Матч «Крыльев Советов» и «Шахтера» из Караганды отменили из-за ливня

Второй товарищеский поединок дня, против черногорского «Бораца», должен пройти по расписанию - в 18:30. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» сообщили, что контрольный матч против карагандинского «Шахтера», который должен был пройти сегодня, 12 февраля, в Турции, не состоится. Причина – проливной дождь.

- По согласованию между клубами матч между «Крыльями Советов» и «Шахтером» отменен в связи со сложными погодными условиями, - говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном твиттере «Крыльев».

Второй товарищеский поединок дня, против черногорского «Бораца», должен пройти по расписанию.

Напомним, «Крылья Советов» сейчас на сборах в турецком Белеке. До возобновления сезона подопечные Игоря Осинькина еще сыграют с боснийским «Вележом» 15 февраля и казанским «Рубином» 16 февраля.