В Самаре бесплатно установит более 15 тыс. приборов учета электроэнергии

Счетчики установят бесплатно

«Самараэнергосбыт» бесплатно установит более 15 тыс. приборов учета электроэнергии в рамках инвестиционной программы на 2021-й год. Об этом говорится в сообщении предприятия.

По инвестпрограмме поставят порядка 7,5 тыс. приборов учета в 2,5 тыс. домах Самары. Кроме того, еще 7,6 тыс. счетчиков установят в квартирах самарцев, где по каким-то причинам приборов учета не было вовсе, или же они оказались неисправны.

В компании предупреждают, что все работы будут проводиться бесплатно и по заранее согласованному графику. Приходить без предупреждения и сразу же ставить счетчики специалисты компании не будут. Внезапный визит говорит о том, что, скорее всего, в квартиру хотят проникнуть мошенники. В связи с этим граждан призывают к бдительности.