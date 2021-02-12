В администрации Тольятти состоится заседание общественной комиссии по вопросам охраны окружающей среды

Жителям Тольятти расскажут, почему у горячей воды неприятный запах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала зимы от жителей Тольятти поступило 73 обращения по вопросам качества горячего водоснабжения, о основном люди жаловались на неприятный запах. 16 февраля 2021 года в 14:00 в здании администрации города Тольятти состоится заседание общественной комиссии, на котором расскажут о результатах проверки качества горячей воды и о причинах снижения ее качества.

15 января 2021 года в Тольятти уже прошло первое совещание по этому вопросу. Глава города Тольятти Сергей Анташев поставил задачу службам городского хозяйства установить причины снижения качества горячего водоснабжения на территории Автозаводского района и выработать комплекс мер по нормализации ситуации. О результатах будет известно на заседании общественной комиссии по теме «Ухудшение качества горячего водоснабжения в г.о. Тольятти и проведенные мероприятия по его восстановлению».

Председатель общественной комиссии по вопросам охраны окружающей среды при комитете Самарской Губернской Думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды депутат Денис Волков совместно с руководителем департамента городского хозяйства Тольятти расскажут о причинах ухудшения качества ГВС в городе, а также о ходе отопительного сезона 2020-2021 г. и подготовке к следующему отопительному сезону в Тольятти.

На заседании общественной комиссии по вопросам охраны окружающей среды при комитете Самарской Губернской Думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды помимо основных спикеров в лице Дениса Волкова и Вадима Ерина будут присутствовать представители Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, прокуратура г.о. Тольятти, территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти, Администрация г.о. Тольятти, Дума г.о. Тольятти, ООО «АВК», АО «ТЕВИС», ПАО «Т Плюс», Тольяттинский государственный университет, общественные организации в сфере экологии, а также представители Общественной палаты Самарской области.