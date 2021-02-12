Рассказываем, где и как болеют коронавирусом в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области зафиксировано 300 новых заболевших коронавирусом. На 12 февраля большинство суточных заболевших зарегистрировано в Самаре, Тольятти на втором месте антирейтинга.

Как сообщает оперштаб Самарской области, в Самаре за сутки коронавирусом заболели 94 человека, в Тольятти — 81 человек. В Сызрани и Кинельском районе по 14 инфицированных за сутки, а в Новокуйбышевске 10 местных жителей заразились опасной болезнью.

Из числа новых заболевших, 271 житель Самарской области узнал о заболевании при обследовании с ранее поставленным диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония. 29 человек не догадывались о коронавирусе пока не прошли профосмотр.

В Самарской области уже четыре дня подряд фиксируют по 10 летальных случаев, среди зараженных. По данным на 12 февраля за сутки скончались четверо мужчин в возрасте от 49 до 90 лет и две женщины 64 и 72 лет, которые при жизни страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 69-летняя женщина страдала заболеваниями сердца и органов дыхания. Женщина 72 лет с заболеванием пищеварительной системы и двое мужчин 64 и 81 года, у которых не было сопутствующих заболеваний. Всего за весь период пандемии в Самарской области скончались 883 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус.