Дело о картельном сговоре на 768 млн рублей вернули в Самарский областной суд

11 февраля Шестой кассационный суд заседал до позднего вечера Фото: Александра БУДАЕВА

11 февраля Шестой кассационный суд рассмотрел ходатайство зампрокурора Самарской области Тимура Маслова по громкому делу о картельном сговоре.

Напомним, несколько лет назад сотрудники ФСБ заподозрили региональный минздрав в «договорном» аукционе: мол, была только видимость конкуренции, а победитель (ООО «Современные медицинские технологии») был заранее оговорен. Нашелся и предприниматель, который хотел бы участвовать в торгах на обслуживание медицинского оборудования в Самарской области (руководитель ООО «ЦЭХ-Здоровье» Алексей Рогачев), но на него предположительно «надавили», выделили ему «кусок пирога» - договор субподряда на относительно небольшую сумму.

В 2018 году дело направили в Самарский районный суд, который через год вынес всем фигурантам обвинительный приговор. Реальные сроки получили заместитель министра здравоохранения региона Альберт Навасардян (три года лишения свободы) и директор ООО «СМТ» Сергей Шатило (три с половиной года колонии), а их 5 предполагаемых сообщников отделались легким испугом и «условками».

29 июля 2020 года Самарский областной суд отменил приговор и вернул дело на рассмотрение в Самарский районный суд после указаний адвокатов на многочисленные нарушения – в том числе на «подмену» приговора.

Однако областная прокуратура с таким решением не согласилась и обжаловала его в Шестой кассационный суд. Стороны заслушивали вчера до позднего вечера. Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе суда, кассационное представление Тимура Маслова удовлетворено, дело вернут в Самарский областной суд для рассмотрения в ином составе, фигуранты уголовного дела остаются под подпиской о невыезде.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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