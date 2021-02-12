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Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал о новичках, которые должны скоро присоединиться к команде

Игорь Осинькин анонсировал приезд двух-трех футболистов
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Наставник «КС» рассказал, что сейчас вопрос приезда игроков решается на юридическом уровне.

Наставник «КС» рассказал, что сейчас вопрос приезда игроков решается на юридическом уровне.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что скоро к команде должны присоединиться два-три футболиста. Кто именно, наставник самарцев не уточнил.

- Мы ожидаем еще двух-трех новичков. Они должны появиться у нас. Сейчас вопрос с ними решается на юридическом уровне. Могу сказать, что вся информация будет на официальном сайте, когда будет подготовлена конкретика, -приводит слова Осинькина пресс-служба «КС».

Ранее сообщалось, что к «Крыльям» могут присоединиться полузащитники Дмитрий Ефремов из «Урала» и Рикарду Алвеш, который сейчас без клуба, а также форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов.