В Самаре будет судить директора фирмы, который обманул 46 дольщиков на 111 миллионов рублей

Директор фирмы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директора строительной компании ООО «Монолит+» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По материалам уголовного дела, мошенник заключал с дольщиками договора на строительство многоквартирного жилого дома в поселке Петра Дубрава, часть средств он направил на проведение строительных работ, а 111 миллионов инвестиций директор присвоил себе.

- В период с 2014 по 2019 годы бывший директор строительной компании заключал с гражданами договоры долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома. Всего руководитель строительной компании заключил 66 договоров долевого участия на общую сумму более 190 млн рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

На имущество директора и объект незавершенного строительства был наложен арест на общую сумму 83,7 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело передано в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.