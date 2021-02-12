Две стороны нового сокского моста «встретятся» уже на следующей неделе

В Самаре закончат строительство сокского моста к сентябрю этого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялось рабочее совещание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с министром транспорта Иваном Пивкиным. Стороны обсудили ход строительства нового моста через реку Сок.

Строительство мостового перехода началось в декабре 2019 года. По плану мост должен был появиться не ранее середины 2022 года, однако можно уже предположить, что закончиться строительство раньше.

Строительная готовность моста составляет 55%. Работы ведутся ускоренными темпами и по прогнозам областного Минтранса уже к началу марта мост будет завершен на 65%, рассказали в правительстве Самарской области.

Для того, чтобы завершить мостовой переход на год раньше, было запрошено дополнительное финансирование в 750 миллионов рублей. Вложение этих средств позволит пустить транспорт по мосту уже к 1 июля 2021 года.

Дмитрий Азаров поддержал ускорение темпов строительства и согласился на выделение дополнительных средств из федерального бюджета. В случае выделения дополнительных денег, полное движение по новому мосту будет открыто уже сентябре этого года.

- Хочу поблагодарить за четкую организацию работ и продуманность действий. Если бы мы действовали не так расторопно, сейчас бы получили удорожание строительства, исходя из того, что стоимость металлоконструкций выросла. Действия на опережение, действия по-хозяйски, как к своему, родному, помогло нам этой ситуации избежать, - подвел итоги встречи Дмитрий Азаров.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил Ивану Пивкину задачу отработать с профильными департаментами Минтранса России все поручения, которые были даны встрече с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, который согласился на выделение дополнительных средств из федерального бюджета.