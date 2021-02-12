Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Погибшего от коронавируса врача скорой из Тольятти представили к ордену Пирогова

Правда, положенную выплату родственники погибшего пока не получили
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Владимиру Муравью оставалось всего три смены до пенсии

Владимиру Муравью оставалось всего три смены до пенсии

Погибшего от коронавируса врача скорой помощи из Тольятти Владимира Муравья представили к ордену Пирогова. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказал сын погибшего медика Дмитрий Муравей.

- Сегодня нам пришли документы из Областного центра профпатологии. У отца признали острую болезнь от COVID-19 и представили его к Ордену Пирогова, - рассказал Дмитрий Муравей.

Напомним, врач центральной подстанции скорой помощи Тольятти Владимир Муравей скончался в «красной зоне» коронавирусного госпиталя ГБ №5 Тольятти 16 октября 2020 года. Медика госпитализировали с пневмонией, однако в справке причиной смерти был указан инфаркт, поэтому семья не получила положенных федеральных выплат. История получила огласку, в ситуацию вмешался министр здравоохранения Армен Бенян и пообещал в кратчайшие сроки провести расследование ситуации. Тем не менее, положенную федеральную выплату родственники погибшего врача пока не получили.

- С 26 января по настоящее время проводилось дополнительное расследование, подготовка соответствующих уточняющих документов, в том числе экспертиза в Областном центре профпатологии, - пояснили журналисту «КП-Самара» в областном минздраве.- 12 марта на встрече с родственниками работодатель погибшего передал им необходимый пакет документов и разъяснил дальнейшие этапы рассмотрения документов.

Как отметили в облминздраве, теперь родственникам нужно отнести документы сначала в Бюро Медико-социальной экспертизы, а затем в Фонд социального страхования, где и будет принято решение о назначении выплаты.