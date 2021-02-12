Погибшего от коронавируса врача скорой из Тольятти представили к ордену Пирогова

Владимиру Муравью оставалось всего три смены до пенсии

Погибшего от коронавируса врача скорой помощи из Тольятти Владимира Муравья представили к ордену Пирогова. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказал сын погибшего медика Дмитрий Муравей.

- Сегодня нам пришли документы из Областного центра профпатологии. У отца признали острую болезнь от COVID-19 и представили его к Ордену Пирогова, - рассказал Дмитрий Муравей.

Напомним, врач центральной подстанции скорой помощи Тольятти Владимир Муравей скончался в «красной зоне» коронавирусного госпиталя ГБ №5 Тольятти 16 октября 2020 года. Медика госпитализировали с пневмонией, однако в справке причиной смерти был указан инфаркт, поэтому семья не получила положенных федеральных выплат. История получила огласку, в ситуацию вмешался министр здравоохранения Армен Бенян и пообещал в кратчайшие сроки провести расследование ситуации. Тем не менее, положенную федеральную выплату родственники погибшего врача пока не получили.

- С 26 января по настоящее время проводилось дополнительное расследование, подготовка соответствующих уточняющих документов, в том числе экспертиза в Областном центре профпатологии, - пояснили журналисту «КП-Самара» в областном минздраве.- 12 марта на встрече с родственниками работодатель погибшего передал им необходимый пакет документов и разъяснил дальнейшие этапы рассмотрения документов.

Как отметили в облминздраве, теперь родственникам нужно отнести документы сначала в Бюро Медико-социальной экспертизы, а затем в Фонд социального страхования, где и будет принято решение о назначении выплаты.