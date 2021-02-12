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Коронавирус Covid-19

В Самарскую область поступило более 23 тысяч доз вакцины от коронавируса

В регион поступила новая партия вакцины ГамКовидВак
Наталья АРТЯКОВА
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Даже при отсутствии электронного расписания граждане могут оставить заявку на вакцинацию

Даже при отсутствии электронного расписания граждане могут оставить заявку на вакцинацию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 12 февраля, уполномоченный государственный склад принял очередную партию вакцины от коронавируса ГамКовидВак. В ближайшее время 23 300 доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции будет доставлено в медицинские учреждения Самарской области.

По данным регионального правительства, на сегодняшний день в Самарской области прививку от коронавируса сделали более 57 тысяч человек, из которых 10 тысяч завершили все этапы вакцинации.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в Самарской области проводится на добровольной основе. В первую очередь прививку сделали люди из зоны риска — медики, учителя, соцработники, а также люди в преклонном возрасте и пациенты с хроническими заболеваниями. В министерстве здравоохранения региона отметили, что также вакцинацию необходимо пройти людям, чья сфера деятельности связана с общением с большим количеством людей.

- Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции, - отметили в минздраве Самарской области.

При поступлении новых партий вакцины, медицинские организации актуализируют расписание проведения вакцинации и приглашают ранее записавшихся на прививку. Напомним, что на вакцинацию от коронавируса можно записаться по телефону горячей линии или на портале Госуслуг.