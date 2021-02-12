Житель Самары через прокуратуру добился ремонта протекающей крыши в своем доме

Прокуроры заставили коммунальщиков оперативно починить протекающую крышу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель дома №30 на улице Бакинская обратился в прокуратуру с жалобой на бездействие управляющей компании. По словам самарца, в его доме протекает кровля, а обращения к коммунальщикам не приносят результата.

- В ходе прокурорской проверки было установлено, что в ООО «УК Элитный район» неоднократно поступали жалобы от жильца, однако организация не устранила протечку кровли, - рассказали в прокуратуре Куйбышевского района.

Прокуратура потребовала от руководителя управляющей компании устранить нарушения жилищных прав жителя Бакинской, 30. Позже организация исполнила предписание прокурора и провела срочный ремонт неисправности кровельного покрытия. Директор ООО «УК Элитный район» был привлечен к дисциплинарной ответственности.