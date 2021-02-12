Самарские таможенники задержали фуру с нелегальными коровами

Коровы были изъяты и помещены на карантин до выяснения всех обстоятельств Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские таможенники на СКП-1 «Холодные ключи» задержали большегруз, в котором перевозили 34 коровы. По данным таможенной службы, фура с животными следовала в Киргизию, однако в ходе проверки документов выяснилось, что у водителя отсутствуют сопроводительные документы на животных.

- По документам в прицепе было 34 коровы абердин-ангусской породы. Товарная накладная у водителя была, а вот ветеринарные сертификаты отсутствовали, - рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что компания, которая отправляла «живой груз», вовсе была ликвидирована.

Таможенники передали это дело в Россельхознадзор по Оренбургской области, а животных поместили на карантин. В настоящее время в отношении перевозчика возбуждено административное дело.