Жителям дома, где неделю назад угорела семья, вернули газ

12 февраля в доме провели комиссионную проверка, которая так и не смогла найти образования угарного газа в больших количествах Фото: Александра БУДАЕВА

12 февраля в жилой дом на ул.Мориса Тореза, 57 вернули газ. Напомним, до этого в холода жители 5 квартиры были лишены возможности помыться в горячей воде и приготовить себе что-либо на плите.

Все дело в том, что 5 февраля в одной из квартир 8-летняя девочка почувствовала себя плохо: тошнота, головная боль, звон ушах. Сотрудники «Скорой помощи» предположили отравление угарным газом, сообщили о возможной аварии в газовую службу, после чего всему стояку отключили газ.

12 февраля в доме провели комиссионное обследование, которое показало: дымоходы и вентканалы чисты, вентиляторов ни у кого из жильцов по этому стояку нет, а в квартире, где произошло ЧП, приборы показывают постоянный приток чистого воздуха.

- Может быть, все дело в непогоде, которая разыгралась в ночь с 5 на 6 февраля, - предположили специалисты, но подтвердить эту версию на момент проведения комиссии было невозможно.

Официально оснований для того, чтобы люди оставались без коммунальных удобств, нет, поэтому газ в дом вернули. Однако семья, где целая семья могла угореть за одну ночь, до сих пор тревожится о своей безопасности.

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Специалисты говорят, что в дом, где произошло ЧП, можно экскурсии водить, настолько хорошо там работает система вентиляции (подробности)