Новый Дворец Спорта в Самаре собираются открыть уже осенью 2021 года

Дворец спорта уже достраивают. Фото: Дмитрий Орлов

В Самаре продолжают строить новый Дворец спорта на улице Молодогвардейская. Сейчас само здание возведено полностью. идет отделка фасада, на котором уже появилась оригинальная мозаика. В пятницу ход стройки проверил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что строительство идет высокими темпами и есть все шансы открыть новый Дворецй спорта уже осенью 2021 года.

- На месте переговорил с подрядчиком и проверил ход работ: сейчас идёт установка внутренних инженерных систем, отделка помещений и фасада, - сообщил губернатор.

Напомним, что старый Дворец спорта снесли еще в 2018 году. Осенью этого же года началась новая стройка. Недавно архитектор Дмитрий Орлов рассказал, каким будет новый Ледовый дворец. Он значительно больше своего предшественника, в нем смогут заниматься любители керлинга и легкоатлеты. Также в здании будет помещение для пресс-конференций. Предполагается, что в Дворце спорта может появиться музей Высоцкого.