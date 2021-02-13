В Сызрани устраняют порыв на трубопроводе, из-за которого без воды остались десятки тысяч горожан

Над устранением аварии продолжают работать

В Сызрани из-за крупной коммунальной аварии без воды остались жители густонаселенных микрорайонов, это десятки тысяч человек. Устраняют порыв уже почти сутки, населению бойлерами подвозят питьевую воду, техническую готовы доставлять по заявкам. Изначально коммунальщики планировали завершить работы уже к 4 утра субботы 13 февраля, но все затянулось. Глава Сызрани Николай Лядин рассказал, какие сложности возникли.

- Порыв произошел в месте соединения двух трубопроводов - металлического и полиэтиленового. Соединить их с помощью сварки невозможно, сейчас изготавливается специальная переходная катушка. Для этого нужно еще немного времени. В 12 дня мы намерены установить ее и перейти к подключению потребителей к холодной воде, - отметил Николай Лядин.

Порыв водопровода случился на улице Свердлова. Пострадала труба 500 мм диаметра. Без воды остались жители Образцовской площадки, Монгоры, все социальные учреждения Юго-Западного района водой обеспечены.