В регионе продолжает действовать строгий масочный режим

В Самарской области на 13 февраля выявили 298 новых заболевших коронавирусом пациентов. Всего в регионе с начала пандемии так или иначе с COVID-19 столкнулись 44211 человек. Кто-то переболел в легкой форме, кому-то пришлось провести много времени в больнице. К сожалению, 890 человек от нового вируса скончались, большинство из них имели другие болезни.

Стоит отметить, что число заболевших немного снизилось, но не значительно. В течение февраля каждый день число новых зараженных колеблется около цифры 300. Семь человек за сутки скончалось, это меньше, чем в предыдущие дни: четыре дня подряд умирали по 10 человек.

К сожалению по цифрам заболеваемости Самарская область остается лидером по стране. В этом раз она заняла седьмое место после столичных городов, Нижнего Новгорода и Воронежа, а также Ростова. Напомним, что в регионе до 28 февраля продлены ограничения для пожилых и подростков. Действует строгий масочный режим и отменять его не собираются.