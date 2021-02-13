В Самаре предложили установить памятник Юрию Гагарину

Сейчас в нашем городе установлен бюст в память о первом космонавте

Жители Самары считают, что в год празднования юбилея полета в космос первого человека в областной столице должен появиться новый памятник. В 1961 году Юрий Гагарин стал первым человеком, преодолевшим силу земного притяжения. В космос он отправился на самарской ракете. И после своего полета он отдыхал именно в самарском санатории. Неудивительно, что многие самарцы уверены: память о великом прорыве в науке должна быть увековечена в камне.

- Аэропорт в прошлом году обрел имя великого конструктора Сергея Королева. В честь Юрия Гагарина у нас назван парк и там даже стоит бюст, но его достаточно сложно найти и увидеть. Хотелось бы, чтобы памятник первому космонавту был открытой частью Самары Космической, наверняка, это привлечет новых туристов, - написали в редакцию КП-Самара читатели.

Мы решили поинтересоваться мнением горожан по этому поводу. Так стоит ли ставить в Самаре памятник Гагарину? Пока что участники опроса скорее склоняются в пользу такого решения. Кто-то даже написал, что это лучше, чем памятник Александру на площади Революции. А что думаете по этому поводу вы?